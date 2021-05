“Temos cooperação muito boa” sobre a TAP, diz vice-presidente da Comissão Europeia

“Estamos a trabalhar no plano de reestruturação da TAP”, indica Margrethe Vestager, afirmando desconhecer uma data para a revelação de um parecer sobre o plano apresentado pela companhia aérea portuguesa à Comissão Europeia. “Não tenho o ‘timing’, mas temos uma cooperação muito boa com as autoridades portuguesas”, sublinha.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...