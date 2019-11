UE acorda orçamento para 2020 com mais meios para combate às alterações climáticas

Além do dinheiro previsto para fazer pagamentos, o orçamento da UE de 2020 fixa 168,69 mil milhões de euros relativos aos compromissos, ou seja dinheiro que pode ser contratualizado a cada ano.





O orçamento anual acordado assume particular relevância na medida em que prepara também a transição para o próximo orçamento de longo prazo da UE (2021-27), que substituirá o quadro financeiro plurianual (QFP, 2014-20). A verba definida terá ainda de ser formalmente aprovada, nos próximos 14 dias, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.





No site da Comissão pode ler-se que o orçamento de 2020 foi elaborado com base na premissa de que o Reino Unido, mesmo saindo da UE no próximo dia 31 de janeiro, continuará a "contribuir e participar" na respetiva implementação até ao final do próximo ano como se se tratasse de um Estado-membro. Uma vez consumado o Brexit, o Reino Unido deverá dispor de um período de transição até ao fim de 2020.

We have an #EUbudget deal for 2020?

This will allow the EU to focus its resources on climate change, jobs, young people, security and solidarity in the EU.

More here → https://t.co/GhQBrmXO24 pic.twitter.com/Bleapk5W4H