UE deu asilo a mais de meio milhão de pessoas em 2017. Um terço da Síria

Os 28 Estados-membros da União Europeia deram asilo a 538 mil pessoas em 2017, o que traduz uma quebra de 25% face ao ano anterior, revela o Eurostat esta quinta-feira, 19 de Abril.

O maior grupo de beneficiários voltou a ser de cidadãos sírios, 175.800 pessoas, o equivalente a 33% do total. O segundo maior grupo foi de cidadãos oriundos do Afeganistão (100.700, ou 19%) e o terceiro do Iraque (64.300, ou 12%).