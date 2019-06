Comida e restauração

Tabaco e bebidas alcoólicas

Roupa e calçado

Casa (e despesas domésticas) e mobília

Carros e serviços de transportes

Comunicações e cultura

No topo está a Dinamarca e o Luxemburgo onde o mesmo cabaz pode custar 30% e 25% mais, respetivamente. Por outro lado, a Roménia, a Polónia e a Bulgária são os países onde o mesmo cabaz pode ser mais barato, custando menos 34%, 31% e 24%, respetivamente.Contudo, uma análise alimento a alimento - e incluindo outros produtos como carros ou a casa - mostra como há divergências grandes a nível nacional. No final do artigo pode explorar as várias categorias através de uma infografia interativa do Eurostat.Nos bens alimentares, Portugal está abaixo da média (97,7%), mas, por exemplo, acima de Espanha (95,9%). O país mais caro é a Dinamarca onde os preços estão 30% acima da média europeia. O país mais barato é a Roménia onde os preços estão 45% abaixo da média.Mais especificamente, é possível dizer que a Áustria tem os preços de carne mais elevados da União Europeia enquanto a Dinamarca lidera o ranking no pão e cereais. Por outro lado, a Roménia tem a carne, o pão e os cereais mais baratos. No que toca ao leite, queijo e ovos, o país mais caro é o Chipre e o mais barato é a Polónia.No caso da restauração, Portugal destaca-se por ser um dos países com riqueza "intermédia" onde menos se paga: menos 22% face à média europeia. O país mais caro é a Dinamarca onde os preços estão 50% acima da média. O país mais barato é a Bulgária onde os preços estão 54% abaixo da média.Em relação ao tabaco, os países mais caros são o Reino Unido e a Irlanda onde o tabaco custa o dobro da média europeia. Já na Bulgária, o país mais barato para o tabaco, o preço é metade da média da UE. No caso de Portugal, o preço do tabaco está 14% abaixo da média.Em relação às bebidas alcoólicas, os países mais caros são a Finlândia e a Irlanda, onde os preços podem ir até 80% mais do que a média. Para encontrar o álcool mais barato é preciso ir à Bulgária ou à Roménia onde os preços estão 26% abaixo da média. No caso de Portugal, o preço das bebidas alcoólicas está 2% acima da média europeia.No caso da roupa e calçado, os preços mais caros encontram-se na Dinamarca (+38,6% face à média) e os mais baratos na Bulgária (-22% face à média). Em Portugal, o preço da roupa e calçado está 4,2% acima da média europeia. Já em Espanha está 8% abaixo da média.Considerando o custo da habitação e das despesas domésticas como a água, a eletricidade e o gás, Portugal está 25% abaixo da média, apesar de os preços das rendas terem subido significativamente nos últimos anos e o preço da eletricidade estar no top 5 da UE.Em Espanha esse custo está 8% abaixo da média. Os preços mais altos encontram-se na Irlanda (+56% face à média) e os mais baixos na Bulgária (-77% face à média).No caso da mobília, os preços em Portugal estão 8% acima da média, entre os mais elevados, numa lista liderada pelo Luxemburgo (+20%). Os preços mais baixos encontram-se na Bulgária (-52% face à média).Portugal é o terceiro país mais caro para comprar carro na União Europeia. Os preços dos carros em território nacional estão 10,8% acima da média, apenas atrás da Holanda e da Dinamarca (+40%). Em Espanha, os preços dos automóveis estão 12% abaixo da média. Os preços mais baixos encontram-se na Eslováquia (-20% face à média).Já nos serviços de transportes coletivos, Portugal está abaixo da média (-10%). Os preços mais altos estão na Holanda (+34%) e os mais baixos na Bulgária (-53%).No que toca às comunicações (telecomunicações, internet, etc), os preços em Portugal estão 20% acima da média e em Espanha estão 40% acima. Os preços mais elevados encontram-se na Grécia (+58%) e os mais baixos na Polónia (-56% face à média).Já os preços do entretenimento e da cultura são mais elevados na Dinamarca (+47%) e mais baixos na Roménia (-42% face à média). Em Portugal, esses preços estão 10% abaixo da média, em linha com Espanha.