Veto da Polónia adia IRC mínimo de 15% na União Europeia

A Polónia vetou a introdução de uma taxa mínima efetiva de 15% sobre as multinacionais com sede ou que operem na União Europeia, adiando a medida, disse nesta terça-feira, 5 de abril, o ministro das Finanças português."Não foi aprovada a diretiva da taxação mínima, que mereceu a unanimidade de todos os Estados-membros com a exceção de um - a Polónia", disse Fernando Medina à saída da reunião do Ecofin, em Bruxelas, ao início desta tarde.

Para o ministro das Finanças, o bloqueio da medida não é um momento feliz. "Este é um instrumento muito importante de justiça fiscal, de angariação de receitas do projeto europeu, de colocarmos todas as empresas em nível semelhante e de evitar distorções fiscais entre os países", defendeu.No entanto, Fernando Medina disse esperar que o imposto mínimo sobre as multinacionais não fique por aqui. "Temos a expectativa de que possa ser aprovado num outro momento", afirmou.