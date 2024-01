Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após a subida mais rápida de taxas de juro na história da meda única europeia, as economias da Zona Euro vão iniciar a sua recuperação, com o cenário de aterragem suave a ver riscos cada vez menores no horizonte. Contudo, o fôlego desta recuperação surge cada vez mais fraco nas projeções internacionais.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou nesta terça-feira a baixar perspetivas ...