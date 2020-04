Acordo no Eurogrupo não deixou UE mais unida

Os elogios iniciais ao acordo alcançado no Eurogrupo para um pacote de 540 mil milhões de euros de resposta aos efeitos da crise não se traduzem numa Europa mais coesa. Costa questiona compromisso holandês com projeto europeu e Conte reitera rejeição à utilização do fundo de resgate do euro.