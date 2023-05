Alemanha enfrenta risco de recessão com queda de 3,4% na produção industrial em março

Leia Também Afinal, economia alemã caiu mais no final de 2022 e não deve escapar a recessão

O instituto de estatística federal alemão revelou esta segunda-feira que a produção industrial na maior economia da União Europeia caiu 3,4% em março, em relação ao mês anterior, após um aumento de 2,1% em fevereiro, avança a Reuters. De acordo com um inquérito levado a cabo pela agência de notícias, os analistas apontavam para uma queda deste indicador de apenas 1,3% no mês de março."Depois de um bom desempenho da produção industrial no início do ano, houve uma queda inesperadamente acentuada em março", disse o Ministério da Economia alemão, motivada sobretudo por uma performance mais fraca do setor automóvel no país. No entanto, no acumulado do primeiro trimestre do ano, a produção foi 2,5% mais elevada do que no último trimestre de 2022, segundo o instituto de estatística federal.Em março, o fabrico de automóveis e peças na Alemanha caiu 6,5% em relação ao mês anterior. Já a produção de maquinaria e equipamento caiu 3,4% e o setor da construção recuou 4,6%. No mesmo mês, as encomendas industriais alemãs caíram 10,7% em relação a fevereiro, registando assim o maior declínio mensal desde 2020, em pleno auge da pandemia de Covid 19.As vendas a retalho e as exportações também caíram acentuadamente em março, aumentando as hipóteses de revisão em baixa do PIB alemão no primeiro trimestre de 2023, disse o analista de macroeconomia do banco holandês ING, Carsten Brzeski, acrescentando: "Uma revisão em baixa significaria que a economia alemã está em recessão".Em comparação com o trimestre homólogo, o PIB da Alemanha permaneceu para já inalterado entre janeiro e março de 2023, após uma contração de 0,5% no quarto trimestre de 2022."Os riscos de uma recessão na Alemanha estão a aumantar", considerou também o economista-chefe do Commerzbank, Ralph Solveen, citado pela Reuters.