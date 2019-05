Atividade económica na Zona Euro cresceu mais do que o esperado em abril

A atividade económica na Zona Euro cresceu mais do que o esperado no mês passado, impulsionada sobretudo pelo desempenho do setor dos serviços.





De acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 6 de maio, pela Markit Economics, o PMI compósito – que mede a atividade da indústria e dos serviços – fixou-se nos 51,5 pontos, em abril, ligeiramente abaixo dos 51,6 pontos registados em março. Apesar de se tratar da leitura mais baixa dos últimos três meses, ficou acima da primeira estimativa que apontava para os 51,3 pontos.