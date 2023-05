Atividade empresarial cede ligeiramente na Zona Euro em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atividade empresarial desacelerou na Zona Euro em maio, com os setores dos serviços e industriais a serem os que mais pressionam.





O índice composto de gestores de compras (PMI) compilado pela S&P Global caiu de 54,1 pontos em abril para 53,3 pontos em maio.





Apesar de se manter acima da linha de contração – os 50 pontos – ficou abaixo das estimativa dos especialistas consultados pela Reuters de 53,5 pontos.





Já o índice de novos negócios caiu de 52,5 pontos para 50,4 pontos.





O PMI do setor dos serviços caiu de 56,2 pontos para 55,9 pontos, ainda assim acima dos 55,6 pontos esperados pelos especialistas.





Apesar do abrandamento do surgimento de novos negócios, as empresas de serviços aumentaram o número de trabalhadores, tendo o índice de emprego alcançado os 55 pontos.





O PMI da indústria caiu de 45,8 pontos para 44,6 pontos, caindo para mínimos de maio de 2020. A sondagem da Reuters apontava para 46 pontos.