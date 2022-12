Croácia entra no euro no meio de uma nova crise

A Croácia vai deixar a sua moeda nacional, o kuna, e adotar o euro formalmente no próximo dia 1 de janeiro, numa altura em que a Zona Euro está no centro do furacão. Sem dar sinais de abrandar de forma significativa, a inflação deve continuar muito elevada no próximo ano, exigindo um apertão na política monetária, com impactos para a economia dos países da moeda única, já muito fragilizada pela guerra na

...