Especial. Maior parte da inflação na Zona Euro já ganhou raízes

Depois de a energia ter puxado pela subida de preços, a maior parte da inflação da Zona Euro deve-se, agora, a bens e serviços menos voláteis. Segundo a Comissão Europeia, 85% dos bens "core" na inflação subiram no terceiro trimestre, indicando que a inflação já criou raízes profundas – e mais difíceis de combater.

Há um ano que a inflação tem subido todos os meses, renovando máximos. Segundo o Eurostat, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) subiu para 10,7% na Zona Euro e em termos homólogos. O gabinete europeu de estatística ainda não divulgou a estimativa para o IHPC subjacente em outubro, que exclui os bens energéticos e alimentares, por serem mais voláteis (os dados são atualizados na quinta-feira). Mas a informação mostra que em setembro os preços subiram 6%.

"Os bens e serviços centrais [core] substituíram a energia como o principal motor da inflação", frisa a Comissão Europeia no relatório que acompanha as previsões de outono, divulgadas na sexta-feira. E mesmo que os elementos mais voláteis da inflação – energia e alimentos não processados – cresçam a dois dígitos, "os motores da inflação estão a deslocar-se para as componentes centrais", diz.





Segundo Bruxelas, os agregados não centrais da inflação (sobretudo os bens energéticos) justificaram os aumentos da inflação na Zona Euro em 2021 e no início de 2022, mas "as componentes ‘core’ ganharam importância ao longo de 2022, assumindo totalmente a condução da inflação global" a partir de agosto deste ano. Em resultado, a estrutura da inflação na Zona Euro alterou-se significativamente nos últimos dois anos: agora é conduzida principalmente pelas componentes centrais, menos voláteis – e que mostram o enraizamento da subida de preços na economia.

"A dilatação das pressões inflacionistas é bem ilustrada pelo aumento da proporção de bens e serviços ‘core’ que viu os seus preços subirem numa base mensal. Esta fatia atingiu um máximo histórico de 85% em média no terceiro trimestre", calculam os peritos europeus, avisando: "Isto diz claramente que as pressões estão a alastrar-se."

Com estas motivações, a inflação deve manter-se acima do objetivo de médio prazo do Banco Central Europeu (BCE) pelo menos por mais dois anos. A Comissão Europeia espera que a inflação da Zona Euro chegue aos 8,5% neste ano, atingindo o pico no final deste ano e comece a abrandar no próximo. Ainda assim, a expectativa é de que a inflação seja de 6,1% em 2023 e de 2,3% em 2024.

Mas, excluindo energia e alimentos, os preços vão continuar a subir até ao arranque do próximo ano. Bruxelas aponta para o pico no primeiro trimestre de 2023, cedendo "muito lentamente a partir daí", avisou o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni. As contas de Bruxelas apontam para uma inflação subjacente de 6% este ano, de 3,7% no próximo e de 2,7% em 2024, sendo superior à inflação geral esperada para o conjunto desse ano.

Inflação "core" mais alta em Portugal

Também em Portugal as componentes centrais "estão a pesar mais na inflação" e de "forma mais intensa do que na Zona Euro", frisa Tiago Alexandre Correia, analista financeiro do BPI. Segundo o Eurostat, o IHPC subjacente em Portugal foi de 7,9%, contra 6% na Zona Euro. "A inflação generalizou-se e é cada vez mais core, ou seja, propagou-se a todos os bens e serviços para além da energia e alimentos. E Portugal não é exceção", resume Paulo Rosa, economista sénior do banco Carregosa.





"O principal risco disto é uma possível maior resistência, ou seja, maior dificuldade em baixar a inflação fazendo com que esta seja mais prolongada no tempo", diz Tiago Alexandre Correia.

Ação do BCE vai levar tempo, avisa Bruxelas

Uma inflação cada vez mais enraizada dá argumentos para um aperto monetário mais forte e prolongado por parte do BCE.

No entanto, a própria Comissão Europeia diz que embora a subida das taxas de juro possa enfraquecer as pressões sobre os preços dos bens "core" do cabaz de preços, o seu "efeito de amortecimento vai levar tempo". Além disso, "não se espera" que o aperto da política monetária "anule as múltiplas forças a puxar a inflação para cima" até 2024. Um argumento que é suportado pelos analistas ouvidos pelo Negócios.