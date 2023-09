Estagflação na Zona Euro? Bruxelas afasta risco (para já)

Partilhar artigo



A Comissão Europeia está mais pessimista em relação à conjuntura económica para este ano e o próximo. Bruxelas antecipa um maior abrandamento no produto interno bruto (PIB) no bloco europeu face ao previsto inicialmente e uma desaceleração menos acentuada da inflação em 2024. Mas descarta, para já, um "aumento significativo do desemprego", acalmando os receios de uma estagflação na Zona Euro e Uniã...