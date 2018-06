Grécia regista maior crescimento da última década

A economia grega arrancou o ano de 2018 com o maior crescimento da última década. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 4 de Junho, pelo gabinete nacional de estatística (Elstat), o PIB da Grécia cresceu 2,3% entre Janeiro e Março, em termos homólogos, o que representa o avanço mais expressivo dos últimos dez anos.



Este é assim o quinto trimestre consecutivo de crescimento para a economia grega, e que fica em linha com as projecções da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que antecipam uma subidade 2% do PIB este ano.



Na comparação em cadeia, o PIB subiu 0,8% entre Janeiro e Março, depois do crescimento de 0,2% nos últimos três meses de 2017.



Os dados divulgados pelo Elstat mostram ainda que no primeiro trimestre as exportações subiram 9,5%, enquanto as importações desceram 2,7%.



"Estamos a ver indicações de que a economia está a dar a volta, mas ainda não é uma tendência robusta", afirmou o director do think-tank IOVE, Nikos Vettos, citado pelo Financial Times.



"As empresas viradas para a exportação estão a ter um melhor desempenho mas o consumo continua estagnado", acrescenta o responsável.