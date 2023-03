Inflação em Espanha cai para 3,3% em março

A inflação em Espanha desacelerou para 3,3% em março, o valor mais baixo desde agosto de 2021, de acordo com dados preliminares revelados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estadística (INE). Em fevereiro o mesmo valor tinha sido de 6%.A queda deve-se maioritariamente ao facto de os preços da eletricidade e combustíveis terem escalado em março de 2022, no seguimento da guerra da Ucrânia, e descido no mesmo mês deste ano, existindo um efeito base significativo.

Já a inflação "core", que deixa de lado bens alimentares e preços energéticos, foi de 7,5% em termos homólogos, ligeiramente abaixo dos 7,6% registados em fevereiro - a primeira redução em 23 meses, indica o INE.O governo de Espanha, liderado por Pedro Sánchez, anunciou ao longo de 2022 várias medidas para fazer face à subida dos preços, incluindo a redução do imposto sobre o consumo (IVA) da eletricidade e do gás. Já em vigor desde o primeiro dia do ano está um conjunto de medidas que incluem a suspensão do IVA de alguns alimentos e produtos considerados básicos, durante seis meses.Ainda assim, segundo dados do Ministério espanhol da Agricultura, referentes à primeira quinzena de janeiro e citados pelo diário El Economista, os preços dos alimentos em Espanha continuaram a disparar. Em fevereiro, o valor homólogo mostrava uma subida acentuada de 16,6%.