Países do Sul seguram economia da Zona Euro

No primeiro trimestre deste ano, foram as economias do Sul da Europa – Portugal, Espanha e Itália – que seguraram o crescimento do PIB na Zona Euro. Desempenho do turismo e mais fundos europeus explicam, dizem analistas. Países do Sul esperam crescer acima da média.

Países do Sul seguram economia da Zona Euro









