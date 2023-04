Bruxelas baixa risco de longo de prazo da dívida pública portuguesa

Partilhar artigo



Bruxelas baixou o nível de risco para a dívida pública nacional no longo prazo, que passa de médio a baixo no novo Monitor de Sustentabilidade da Dívida publicado pela Direção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia na última sexta-feira.



Portugal integra um grupo de oito entre os 27 países da União Europeia com esta avaliação.