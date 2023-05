Bruxelas quer menos 2,5 mil milhões de despesa

Partilhar artigo



Para cumprir as regras orçamentais que voltam a estar em vigor no próximo ano, a Comissão Europeia recomenda ao Governo que trave o crescimento em 2024 da despesa financiada por fundos nacionais em 1% do PIB, ou seja, cerca de 2,5 mil milhões de euros. Mas diz que basta eliminar as medidas de mitigação da subida de preços energéticos para que isso aconteça.



Depois de terem estado suspensas durante a pandemia e no primeiro ano ...