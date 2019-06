Em sua defesa, o ministro das Finanças garantiu que o Governo está a fazer um "enorme esforço" no reforço dos meios destinados ao SNS. E avançou com números: segundo Centeno, entre 2015 e 2019, a despesa pública com o SNS aumentou 1,6 mil milhões de euros, distribuídos entre a despesa com pessoal e os consumos correntes (meios de diagnóstico, por exemplo).



Mário Centeno sublinhou ainda que até abril de 2019 a despesa com o SNS cresceu 5% e que "nunca tivemos tantos médicos e enfermeiros no SNS". "É a garantia que vos posso dar", afirmou, referindo que este é um processo "exigente".



Sobre o excedente orçamental - a primeira vez desde 1995 que tal acontece no primeiro trimestre -, o ministro argumentou que a melhoria das contas públicas reflete a "vitalidade da economia e da administração pública em Portugal". Neste período, tal como explicou o Instituto Nacional de Estatística (INE), as receitas cresceram mais do que as despesas, o que contribuiu para o saldo ser positivo.



Centeno congratulou-se por, "num ano em que todas as taxas dos principais impostos foram reduzidas", a receita fiscal ter aumentado "de forma expressiva". Para o também presidente do Eurogrupo há "apenas um fator que o explica": a dinâmica da economia e do mercado de trabalho, onde é visível o "crescimento do emprego e dos salários" dado que as contribuições para a Segurança Social cresceram 6,5% até março.



No que toca à despesa, Centeno destacou o crescimento da despesa com pessoal explicada pela integração dos precários, a atualização da base salarial dos funcionários públicos, o descongelamento de carreiras e o reforço do emprego "em áreas prioritárias como a educação e saúde".



Além disso, o investimento público cresce 12%, "acima da previsão inscrita no Programa de Estabilidade para o conjunto do ano". Centeno fez questão de sublinhar "que 87% desse investimento foi financiado diretamente com verbas do Orçamento do Estado", e não com verbas comunitárias, o que para o ministro representa um "esforço orçamental ímpar nas últimas décadas".

