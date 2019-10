Credores europeus já receberam pagamento antecipado de dois mil milhões de Portugal

#EFSF has received a €2 billion early repayment from Portugal. The early loan repayment confirms the country’s strong market access and comfortable liquidity position https://t.co/bfaIGtyYZa pic.twitter.com/FdcUmOxn3B

— ESM (@ESM_Press) October 17, 2019 O pagamento antecipado de dois mil milhões de euros corresponde ao pagamento total de uma tranche do empréstimo cuja maturidade era de agosto de 2025. Além disso, engloba também o pagamento parcial de uma tranche com maturidade de dezembro de 2025. Esse ano fica assim com um perfil de pagamentos menos intenso para o IGCP, a agência que gere a dívida pública.Com este pagamento, Portugal teve de se comprometer a fazer também um primeiro pagamento de 500 milhões, já em 2022, a outro credor europeu, o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF), que está sob a alçada da Comissão Europeia.Com este pagamento antecipado, o Governo português consegue assim substituir dívida com juros mais altos - o custo estimado do empréstimo do MEEF é de 2,6% e o do FEEF é de 1,7% - por financiamento nos mercados a juros mais baixos numa altura em que as "yields" associadas às obrigações soberanas da Zona Euro estão em mínimos históricos.Segundo disse o ministro das Finanças, Mário Centeno, à Lusa no início de agosto, este pagamento "trará poupanças superiores a 100 milhões de euros em juros adicionais para Portugal nos próximos anos".No total, os credores europeus emprestaram cerca de 51 mil milhões de euros a Portugal. Do conjunto dos empréstimos da troika, apenas a dívida contraída junto do Fundo Monetário Internacional (FMI) é que já foi totalmente paga.