É de notar que a evolução do valor mensal da dívida pública é influenciada por vários fatores temporários em cada mês pelo que este valor é mais volátil do que o rácio face ao PIB. O ministro das Finanças, Mário Centeno, tem sinalizado que espera que o valor absoluto vá cair em breve dado que as administrações públicas deverão registar um excedente orçamental.





Este peso do endividamento público no final do ano passado fica abaixo dos 118,9% do PIB previstos pelo Governo. Ainda assim, Portugal continua a ser o terceiro país com a maior dívida pública da Zona Euro.No primeiro mês do ano, o IGCP fez a habitual emissão sindicada de longo prazo em que angariou quatro mil milhões de euros, o que justifica este aumento do endividamento público em janeiro.Além disso, a agência que gere a dívida pública emitiu 1.750 milhões de euros a curto prazo. Em contrapartida, havia 3,1 mil milhões de euros de dívida de curto prazo a atingir a maturidade em janeiro, de acordo com o boletim mensal do IGCP."Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida, que foi parcialmente compensado pela redução de certificados do Tesouro", confirma o banco central na nota de informação estatística Estas operações reforçaram a almofada financeira. O Banco de Portugal revela que os ativos em depósitos das administrações públicas - a chamada "almofada financeira" - aumentaram 2,86 mil milhões de euros em janeiro, face a dezembro, tendo ficado nos 17,35 mil milhões de euros. A dívida pública líquida de depósitos baixou cerca de 500 milhões de euros para os 234,7 mil milhões de euros.(Notícia atualizada às 11h04 com mais informação)