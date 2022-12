Dívida pública desce para 273,8 mil milhões de euros em outubro

A dívida pública diminuiu para 273,8 mil milhões de euros em outubro, menos 6,1 mil milhões de euros do que no mês anterior, refletindo sobretudo amortizações de Obrigações do Tesouro, divulgou o Banco de Portugal (BdP) , nesta sexta-feira, 2 de dezembro.Depois do pico de quase 279,9 milhões de euros registado em setembro, a dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para o apuramento das regras de Bruxelas) diminuiu em novembro à boleia de amortizações líquidas de títulos de dívida, de cerca de 6,6 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram 600 milhões de euros, em resultado de emissões de certificados de aforro (de cerca de 1,4 mil milhões) compensadas por amortizações de certificados do Tesouro (de menos cerca de 700 milhões de euros), descreve o BdP.Segundo o banco central, a dívida pública líquida de depósitos das Administrações Públicas aumentou para 254,2 mil milhões de euros em outubro, mais 3,7 mil milhões do que em setembro. Os depósitos das Administrações Públicas reduziram-se em 9,7 mil milhões de euros.O Banco de Portugal divulga o rácio da dívida pública no PIB apenas trimestralmente. No terceiro trimestre, a dívida pública reduziu-se para 120,5% do PIB. O valor da dívida do conjunto do ano deverá ser conhecido em fevereiro.