Dívida pública encolheu para 107,5% do PIB no terceiro trimestre

O peso da dívida pública no produto interno bruto (PIB) baixou para 107,5% no terceiro trimestre do ano, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O valor corresponde a uma redução de 2,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior e aproxima o país das metas do Governo.Esta é a décima descida trimestral do rácio da dívida pública e são boas notícias para o Ministério das Finanças, que conta que o rácio da dívida caia para 103% do PIB este ano e para 98,9% do PIB no próximo. A confirmar-se essa previsão do Governo, o rácio da dívida deverá baixar para o valor mais baixo desde 2010.Em termos mensais, a dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), recuou também pelo segundo mês consecutivo em setembro. Os dados do BdP revelam que a dívida pública diminuiu 0,5 mil milhões de euros, para 279,9 mil milhões.

Essa descida mensal refletiu o decréscimo de 0,9 mil milhões de euros nos títulos de dívida, sobretudo de curto prazo. Em sentido contrário, o BdP indica que se verificou um aumento de 0,4 mil milhões de euros nas responsabilidades em depósitos.





Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 3,5 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 4,0 mil milhões de euros, para 251,2 mil milhões", indica.



(Notícia em atualizada às 11:47)