Leão diz que até gastou mais do que o previsto em 2020, mas receita compensou

O Ministério das Finanças explica o resultado melhor do que o esperado no défice orçamental de 2020 com um comportamento mais favorável do mercado de trabalho do que se imaginava possível em outubro do ano passado. A despesa com o apoio à economia até superou o previsto, assegura o ministro, mas a receita não caiu tanto como se antecipava.Segundo divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística, o défice orçamental de 2020 ficou em 5,7% do PIB , um valor muito aquém dos 7,3% esperados no âmbito do Orçamento do Estado para este ano e também abaixo da referência de 6,3% que tinha entretanto já sido dada pelo ministro das Finanças."Este resultado deve-se em larga medida à evolução da receita, que ficou 2,5% acima do previsto", justifica o Ministério das Finanças, num comunicado enviado às redações. Este desvio positivo tem implícito uma receita fiscal e contributiva de mais três mil milhões de euros do que era previsto."Tal evolução resulta do comportamento positivo do mercado de trabalho que mostrou mais resiliência do que seria de esperar", explicam ainda as Finanças, detalhando que a receita do IRS ficou 380 milhões de euros acima do previsto, que o IRC ficou 1.270 milhões de euros mais elevado e que as contribuições para a Segurança Social superaram as previsões em 800 milhões de euros.Do lado da despesa, assegura o ministro João Leão, até se gastou mais do que o antecipado no apoio à economia, embora em termos globais o desvio tenha sido curto. O Executivo sublinha que gastou 686 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde por causa da covid-19, quando a previsão era de um aumento de 500 milhões e frisa que "o investimento cresceu 67%." E adianta que "a despesa excecional com apoios à economia ascendeu a 3.000 milhões de euros", o que ficou 800 milhões de euros acima do que o previsto, assegura.