Défice em ano de pandemia não foi além de 5,7%

O défice orçamental das administrações públicas ficou em 5,7% do PIB em 2020, um valor muito abaixo do que era previsto pelo Governo, que apontava para 7,3%, por causa da pandemia de covid-19. Os dados foram publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Depois de ter registado o primeiro excedente orçamental da democracia em 2019 (de 0,1% do PIB), o Executivo de António Costa deixou as contas desequilibrar-se para o valor mais elevado desde o período da troika. Ainda assim, o défice ficou muito aquém das expectativas do ministro das Finanças, João Leão.No final do ano passado, quando desenhou o Orçamento do Estado para este ano, o Governo tinha previsto um défice de 7,3% do PIB. Entretanto, já em janeiro deste ano, João Leão adiantou que o défice seria, afinal, mais baixo e apontou para um valor "em torno dos 6,3% do PIB". Mas agora o INE mostra que o desequilíbrio foi ainda menor.O Governo tem sido fortemente criticado por ter deixado em 2020 o défice abaixo do esperado. No ano passado (aliás, tal como neste ano), a Comissão Europeia suspendeu as regras de controlo orçamental das contas públicas para permitir que os Estados apoiassem mais as suas economias. Tanto a oposição à esquerda, como a oposição de direita tem pressionado o Governo a dar mais apoio às famílias e às empresas, com o objetivo de almofadar os efeitos da pandemia.O Ministério das Finanças já disse que vai reagir aos resultados publicados hoje pelo INE, ainda esta manhã.Conforme explica o INE, o défice das administrações públicas degradou-se no último trimestre do ano passado por causa das "medidas de apoio à economia no contexto pandémico e à sensibilidade das finanças públicas à contração da atividade económica, nomeadamente no que se refere às receitas fiscais".Segundo o organismo de estatística, a despesa cresceu 2,8% em 2020, enquanto a receita caiu 0,3%.(Notícia em atualização)