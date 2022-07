Medina triplica recurso a depósitos para fazer frente às necessidades de financiamento do Estado

O Ministério das Finanças triplicou a estimativa do recurso dos depósitos para este ano face à estimativa avançada há cerca de mês. Almofada dos depósitos no final do ano deverá encolher para 5,9 mil milhões de euros.

Medina triplica recurso a depósitos para fazer frente às necessidades de financiamento do Estado









