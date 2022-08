Sedes quer duplicar PIB português em 20 anos

"Ambição: duplicar o PIB em 20 anos" é o título do livro – e objetivo expresso – da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, ou Sedes, avança a manchete do Público esta sexta-feira.



A obra delineia caminhos que, avisa a associação, não são fáceis e implicam sacríficos: segundo disse um dos coordenadores, Abel Mateus, ao jornal, "para se poder levar a economia de uma trajectória de quase estagnação a um crescimento médio de 3,5% ao ano, é essencial um período de transição, em que teremos de fazer alguns sacrifícios e adoptar políticas de ruptura que só fruirão totalmente no médio e longo prazo."





A "visão estratégica" da Sedes para o país será apresentada primeiro ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no próximo dia 30 de agosto, e depois lançada na Câmara do Porto, a 1 de setembro.



Entre outras medidas para se chegar ao objetivo, o projeto propõe "reduzir os custos dos inputs cruciais e generalizados para as empresas", tal como os custos da energia, dos transportes e da logística, e "proceder a uma ampla reforma regulatória e de redução da burocracia, de diminuição dos custos de fricção do crédito e de melhoria na selecção de projectos pelo sector bancário".



É ainda apontado um "choque fiscal", para reduzir a pressão fiscal sobre as empresas e as famílias e também "uma redução do peso das despesas públicas correntes não primárias sobre o PIB".



A redução da dívida pública, a aposta no ensino profissionalizante, a prioridade ao aumento da eficiência da despesa do Estado, o progresso técnico (com maior automação das indústrias e serviços e recurso à inteligência artificial) e a melhoria das infra-estruturas de ligação à Europa, especialmente a ferrovia, são outras das medidas apresentadas.