Pensões poderão vir a valer apenas 38% do salário no futuro

O valor da reforma média poderá vir a valer apenas 38% do salário médio nos próximos 48 anos, avança esta quarta-feira o "Dinheiro Vivo" , com base no livro "Ambição: Duplicar o PIB em 20 Anos" da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES).

O estudo indica que, em 2070, um trabalhador com um ordenado médio mensal de 2.571 euros receberá apenas uma prestação de 1.005 euros de reforma. A concretizarem-se estes valores, os trabalhadores terão uma perda substancial do poder de compra nos próximos 48 anos, com uma disparidade entre salário e pensão maior.





reformas já para preparar o futuro.

Leia Também Sedes quer duplicar PIB português em 20 anos

As projeções da SEDES têm em conta um crescimento lento do PIB e um agravamento da taxa de dependência, que mede o rácio entre as pessoas com mais de 65 anos sobre a população entre os 15 e os 64 anos. O estudo conclui, por isso, que são precisas