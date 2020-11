Os beneficiários de subsídio de desemprego que vejam a prestação terminar em 2021 verão esse subsídio estendido por mais seis meses, segundo anunciou esta quinta-feira o líder parlamentar do PCP, João Oliveira.





Em causa está a proposta dos comunistas que prevê que "excecionalmente, os períodos de concessão do subsídio de desemprego que terminem em 2021 são acrescidos de 6 meses".





Embora a proposta ainda não tenha sido votada, o líder do PCP afirmou ter garantias do Governo que assim será, na conferência de imprensa onde anunciou que os comunistas se vão abster na votação final do orçamento do Estado para 2021, ajudando assim a viabilizá-lo.





De acordo com os dados divulgados há semanas pelo Bloco de Esquerda com base em informação do Governo, haverá 50 mil pessoas que no próximo ano perdem o subsídio de desemprego.



Notícia em atualização