Agricultura familiar e pesca tradicional com majoração nos subsídios de gasóleo colorido

Segundo o documento, entregue esta quarta-feira na Assembleia da República, em 2022, a receita do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) cobrado sobre gasóleo colorido e marcado vai ser consignada, até 10 milhões de euros, ao financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR2020 e Mar2020", "preferencialmente em projetos dirigidos ao apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira, na proporção dos montantes dos fundos europeus envolvidos".

Os pequenos agricultores, os detentores do estatuto de agricultura familiar, os pequenos aquicultores e a pequena pesca artesanal e costeira com um consumo anual máximo de 2.000 litros terão uma majoração dos subsídios relativos à utilização de gasóleo colorido e marcado."Durante o ano de 2022, os pequenos agricultores, os detentores do estatuto de agricultura familiar, os pequenos aquicultores e a pequena pesca artesanal e costeira, que utilizem gasóleo colorido e marcado com um consumo anual até 2.000 litros, têm direito a uma majoração dos subsídios, a conceder pelas áreas governativas da agricultura e da alimentação, de 0,06 euros por litro sobre a taxa reduzida aplicável", diz a proposta do Orçamento do Estado