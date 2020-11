António Mendonça Mendes diz que OE "traz estabilidade fiscal" e revela pouca abertura negocial

Leia Também Novas tabelas de retenção do IRS para 2021 publicadas na próxima semana

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais revelou pouca abertura por parte do Governo para aceitar alterações fiscais ao Orçamento do Estado proposto para o próximo ano (OE 2021), por considerar que "traz estabilidade fiscal, preserva a base tributável, estimula a procura interna e simplifica processos".As declarações foram proferidas esta manhã, na Assembleia da República, durante o debate em sede de alteração de especialidade ao OE 2021.António Mendonça Mendes referia-se ao facto de o Executivo não tencionar aumentar impostos no próximo ano, ao contrário do que fez o Governo de Passos Coelho durante a crise da troika e que os atuais governantes fazem questão de relembrar para vincar as diferenças nas respostas às duas crises,Mas, para Cecília Meireles, deputada do CDS, essa medida por si só não chega: "O Governo vem aqui dizer 'não há aumentos com impostos e considerem-se muito felizes com isso', eu não me considero".Contudo, António Mendonça Mendes deixou claro que o documento proposto pelo Executivo acarreta um estímulo fiscal de mais de 500 milhões de euros para a economia portuguesa. "Não nos limitamos a fazer ajustamentos e não nos limitamos à estabilidade fiscal pura e dura", realçou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.O governante elencou em seguida algumas das medidas fiscais previstas que considera mais relevantes, como a alteração ao conceito de estabelecimento estável do IRC. Esta alteração vai implicar que as multinancionais que operam em Portugal e não pagam impostos no país passem a ser tributadas em solo nacional.Em relação às medidas direcionadas para as famílias, António Mendonça Mendes destacou a redução do IVA da eletricidade, o "ajustamento das tabelas de retenção no IRS" e o "programa de estímulo ao consumo na restauração, alojamento e cultura que é o IVAucher".