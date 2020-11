Novas tabelas de retenção do IRS para 2021 publicadas na próxima semana

António Mendonça Mendes garantiu esta terça.feira, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, que o Governo vai disponibilizar na próxima semana as tabelas de retenção na fonte do IRS que serão aplicadas a partir de janeiro.

Este ano, recorde-se, o Governo anunciou que iria levar a cabo alterações às tabelas de retenção por forma a que as famílias tenham maior margem mensal nos seus rendimentos, na medida em que terão de entregar menos dinheiro ao Fisco.

Já anteriormente o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explicou que a redução do imposto que será retido mensalmente às famílias dependerá dos rendimentos de cada uma, mas admitiu que em alguns casos a variação poderá chegar aos 200 euros. Noutros ficará "pelos 12 ou 14 euros" por mês, numa medida que abrangerá cerca de 2,5 milhões de trabalhadores dependentes.

A redução do IRS retido mensalmente aos contribuintes é apresentada como uma das mais importantes para o ano, em matéria fiscal, sendo certo, porém, que não significa qualquer redução de impostos, mas apenas uma redução dos valores que os contribuintes mensalmente adiantam ao Estado e que depois lhes são reembolsados no ano seguinte.