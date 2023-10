Bancos vão pagar quase 250 milhões de euros de contribuições especiais

Leia Também Contribuições extraordinárias pagas ao Estado já renderam 3,3 mil milhões de euros

Os bancos vão voltar a pagar quase 250 milhões de euros de contribuições especiais sobre o setor.Na proposta de Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano, o Governo estima um encaixe de 210 milhões de euros com a contribuição extraordinária sobre o setor, repetindo o valor de 2023, e outros 38,8 milhões do adicional de solidariedade (aumentando em 2% os números do corrente ano, que alcançaram 38 milhões)."No âmbito da política de diversificação das fontes de financiamento de Segurança Social, visando o reforço da sua sustentabilidade, estão ainda previstas transferências do Orçamento do Estado consignadas ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS). Com esse objetivo, prevê-se uma transferência de 38,8 milhões de euros oriundos do adicional à contribuição do setor bancário", lê-se no documento.A contribuição extraordinária sobre o setor já vem do tempo da troika e foi apresentada como extraordinária.