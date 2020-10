Catarina Martins: "A grande vontade do Bloco de Esquerda é que haja acordo" no OE2021

"Continua a haver diferenças não resolvidas em matérias fundamentais por intransigência do PS. Aguardamos que o PS possa dar passos para uma negociação", respondeu aos jornalistas Catarina Martins quando questionada sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).No final de uma reunião com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), a coordenadora do BE garantiu que o partido "já evoluiu nas suas posições para ir ao encontro do Governo", acusando o executivo socialista de não ter evoluído "em nada nas suas posições e ainda não ter encontrado solução para nenhum destes caminhos"."A grande vontade o Bloco de Esquerda é que haja acordo, é que haja soluções, isso é o que o país precisa. Dito isto, as soluções têm de ser concretas", garantiu.Segundo Catarina Martins, "o BE tem vindo a fazer as propostas ao Governo desde junho para este Orçamento do Estado", mas só na quinta-feira de manhã teve "acesso a um documento do Governo com contrapropostas"."Há matérias em que há acordo, mas não há avanços nas matérias mais determinantes", disse.Questionada sobre eventuais novas reuniões entre BE e Governo antes da entrega da proposta orçamental na segunda-feira, prevista para segunda-feira, a líder bloquista disse apenas: "nós temos reunido muitas vezes. As reuniões têm sido marcadas muito agilmente sempre que é preciso"."Nós estamos a trabalhar para ultrapassar o impasse porque o país precisa de soluções e é nisso que estamos muito concentrados", respondeu quando questionada se o BE votará contra o OE2021 caso o impasse se mantenha.