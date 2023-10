António Costa diz que o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2024) é “um orçamento que reforça os rendimentos, fortalece o investimento e protege o futuro”. Mas e o que pensam os economistas da proposta orçamental? António Mendonça e João Borges da Assunção aceitaram responder a sete perguntas do Jornal de Negócios sobre o OE 2024. Será esta uma proposta adequada à atual conjuntura económica? E será prudente insistir na política de contas certas numa altura em que se teme um arrefecimento da atividade económica a nível global? As opiniões dividem-se.

Duas visões sobre o Orçamento do Estado para 2024









