Esquerda não aceita Novo Banco no OE. Que alternativas há?

É cada vez mais certo que a esquerda vai mesmo dizer não a mais empréstimos do Estado para financiar o Novo Banco. E como o Orçamento precisa de ser viabilizado desse lado do Parlamento, o Governo está em busca de alternativas para não falhar o contrato que assinou com a Lone Star. Os especialistas contactados pelo Negócios sugeriram algumas ideias, mas todas implicam soluções menos transparentes para chegar ao mesmo fim.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...