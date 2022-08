Estado mantém excedente em julho, mas encolhe face aos primeiros seis meses

O Estado manteve em julho um excedente orçamental, mas mais curto do que nos primeiros seis meses do ano, revelou esta sexta-feira o Ministério das Finanças."As administrações públicas registaram, até julho de 2022, um excedente orçamental de 432 milhões de euros, em contabilidade pública, evidenciando uma melhoria de 7.589 milhões de euros comparando com os mesmos meses de 2021, período ainda afetado pela pandemia da covid-19", refere uma nota do gabinete de Fernando Medina em antecipação da síntese de execução orçamental que será divulgada mais tarde pela Direção-Geral do Orçamento. "No entanto, face ao primeiro semestre de 2022 o saldo acumulado recuou 681 milhões de euros", acrescenta o comunicado.

A melhoria do saldo ficou a dever-se a um duplo efeito: por um lado o "dinamismo da economia e do mercado de trabalho" e o "menor impacto em 2022 das medidas associadas ao combate e prevenção da covid-19", explica o Ministério.A receita fiscal continua em alta com um crescimento de 21,1% face a 2021 e 12,5% em relação a 2019. mais uma vez o IVA está com um perfil de subida significativa - devido à inflação -, com uma variação homóloga de 24,7% e de 16,5% face a 2019. Também a receita contributiva apresenta um comportamento bastante positivo, de 9,6% comparando com 2021, que "refletem a recuperação económica dos últimos meses face ao ano anterior", referem as Finanças.Nos primeiros seis meses do ano, o Estado já tinha arrecadado a