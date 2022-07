Receita fiscal do primeiro semestre é a maior da década

A receita fiscal até junho disparou e atingiu o valor semestral mais alto pelo menos desde 2010. Em termos corrigidos, foram amealhados quase 23,3 mil milhões de euros, mais 14% do que no pré-pandemia. Subida é maior que a do ano do “enorme aumento de impostos”.

