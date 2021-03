Finanças continuam a afastar Orçamento retificativo

Mais do que um problema de euros, o alargamento de apoios aprovado à revelia da vontade do Executivo é político. Finanças temem uma caixa de Pandora, mas por enquanto as más notícias ainda não esgotaram as folgas orçamentais de João Leão.

