Governo alarga e facilita distribuição de lucros isenta de IRS

Em três dias, a medida que nasceu da ideia do 15.º mês voltou a mudar, afastando-se também do que ficou definido em concertação social. A proposta de orçamento do Estado para 2024 fixa o limite dos valores isentos de IRS em 4.100 euros, independentemente do salário base do trabalhador, permite que possam ser atribuídos a uma pessoa ou mais, por empresas que tenham aumentado os salários em média 5%, não sendo necessá

...