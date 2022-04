Governo confirma receita de mais de 210 milhões de euros em contribuições da banca

O sistema financeiro vai entregar mais de 210 milhões de euros em contribuições especiais ao Estado até ao final do ano.Na proposta de Orçamento do estado para 2022, o ministério das Finanças agora liderado por Fernando Medina estima um encaixa de 178,8 milhões de euros da contribuição extraordinária sobre o setor financeiro, aos quais se somam 34 milhões do adicional de solidariedade.Estes 34 milhões serão canalizados para o "Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) para reforço da capacidade do Sistema de Capitalização da Segurança Social, no âmbito da política de diversificação das fontes de financiamento de Segurança Social, no sentido de reforço da sua sustentabilidade".Os valores são quase iguais aos apresentados por João Leão na proposta de Orçamento chumbada em outubro do ano passado.