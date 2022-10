Contribuições sobre os bancos continuam e vão render mais ao Estado em 2023

Leia Também Sistema financeiro paga 700 milhões ao Estado

Os bancos vão continuar a pagar as duas contribuições específicas sobre o setor. Na proposta de Orçamento do Estado para 2023, o governo escreve que "está a ser considerada uma transferência de 38 milhões de euros relativos ao adicional à contribuição do setor bancário". O encaixe da taxa criada durante a pandemia será assim superior ao obtido em 2022 (34 milhões de euros).Também a contribuição sobre o setor, que já vem do tempo da troika e que foi apresentada como extraordinária, vai continuar no próximo ano, e dar mais receita ao Estado: em 2022 o setor financeiro pagou 178,8 milhões de euros e no próximo ano vai desembolsar 210 milhões de euros.Contas feitas, entre as duas taxas, em 2023 os bancos vão pagar 248 milhões de euros, mais 35 milhões de euros do que em 2022.Notícia alterada às 15h33 para corrigir o valor total das contribuições, que é de 248 milhões de euros.