O défice orçamental do primeiro trimestre atingiu os 377 milhões de euros, revelou esta quinta-feira o Ministério das Finanças. Segundo o Governo, o valor está em linha com o previsto no Orçamento do Estado para 2018 e foi conseguido executando despesa no Serviço Nacional de Saúde equivalente aos máximos do período pré-troika.A informação, que diz respeito à execução orçamental em contabilidade de caixa e não na óptica que compara com as metas assumidas perante o Parlamento e a Comissão Europeia, antecipa-se ao relatório mais completo que será divulgado esta tarde, pela Direcção-geral do Orçamento.De acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, o défice do período de Janeiro a Março deste ano ficou apenas 14 milhões de euros abaixo do verificado nos mesmos três meses de 2017. Ainda assim, "esta evolução está em linha com o previsto no OE2018", garantem as Finanças.Este valor corresponde a um excedente primário (que desconta os gastos com juros) de 1.742 milhões de euros, 272 milhões acima do verificado no mesmo período do ano passado.O cumprimento dos objectivos de défice não invalidou um aumento da despesa no SNS. Segundo o Executivo, a despesa total cresce "em linha com os compromissos assumidos" e no SNS "atinge máximos do período pré-troika".A subida da despesa no SNS foi de 3,2%, o que reflecte uma subida de 4,2% nos gastos com a aquisição de bens e serviços e de 67% no investimento. Esta evolução inclui, contudo, 413 milhões de euros de pagamentos referentes a anos anteriores, realizados ao abrigo do aumento de capital dos hospitais-empresa, concretizado no final do ano passado.Como consequência, o valor dos pagamentos em atraso baixou 302 milhões de euros, adiantam as Finanças.Na Segurança Social, a despesa baixou, mas este será um comportamento afectado por problemas de comparabilidade com o ano anterior, como por exemplo o facto de o subsídio de Natal ter deixado de ser pago em duodécimos.A receita do IVA aumentou 8% em termos líquidos, adianta o Governo. "O comportamento da receita acompanhou a evolução favorável da actividade económica e do emprego", lê-se no comunicado.A receita de IRS e de IRC também estará a crescer e, em termos totais, a receita fiscal subiu 6%. Os reembolsos aumentaram 10%, o equivalente a mais 168 milhões de euros.Já no que toca às contribuições para a Segurança Social, o crescimento foi de 6,6%.(Notícia actualizada pela última vez às 16h30)