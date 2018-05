Em termos comparáveis, défice piorou no primeiro trimestre

Mário Centeno, ministro das Finanças, comprometeu-se com um défice de 0,7% do PIB em 2018. EPA

O défice orçamental do primeiro trimestre de 2018 ficou pior do que o registado nos mesmos três meses de 2017, quando corrigido para efeitos de comparabilidade. As contas são da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e constam de uma nota de análise dos peritos do Parlamento, enviada aos deputados, a que o Negócios teve acesso.Por enquanto, ainda é cedo para tirar conclusões desta degradação das contas em contabilidade pública – a óptica de caixa é a seguida na lei do Orçamento do Estado, mas não compara directamente com a meta de 0,7% do PIB definida pelo Governo para o défice de 2018, que é contabilidade nacional."Decorridos apenas três meses, a execução orçamental não permite estabelecer extrapolações para o conjunto do ano", reconhecem os peritos, no documento. Além disso, a meta de défice de 0,7% em contas nacionais, que tem subjacente uma redução do défice face a 2017, é compatível com uma degradação do seu valor em contabilidade pública. Por outras palavras: é expectável que o défice em contas públicas registado em 2018 seja mais elevado do que o de 2017. A questão é mais saber quanto mais elevado ficará.Ainda assim, as contas da UTAO permitem colocar em perspectiva os resultados da execução do primeiro trimestre. É que sem corrigir para efeitos de comparabilidade, o défice orçamental verificado entre Janeiro e Março deste ano baixou 14 milhões de euros face ao do ano passado, tal como foi reportado pela Direcção-geral do Orçamento e comunicado pelo Ministério das Finanças A explicar o comportamento das contas do primeiro trimestre está a receita fiscal a subir acima do previsto no Orçamento do Estado para 2018, mas as outras receitas correntes e as de capital a crescer abaixo do ritmo implícito no OE2018. Do lado da receita fiscal, os peritos destacam o IVA, que arrecadou 4.177 milhões de euros em apenas três meses , o que representa um crescimento de 8%, muito acima dos 3,3% implícitos no Orçamento do Estado.Do lado das despesas, os gastos com juros e outros encargos, as despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços sobem com um ritmo acima do previsto no Orçamento, enquanto as despesas de capital "evidenciaram um baixo grau de execução", notam os peritos.O grau de execução das despesas de capital não foi além de 13,8% no primeiro trimestre. Até Março de 2017 o grau de execução tinha sido de 19,1%.Os peritos corrigiram os dados para efeitos de contabilidade, descontando os pagamentos das despesas com concessões e subconcessões da Infraestruturas de Portugal, e concluíram que, em termos absolutos, houve um investimento de 364 milhões de euros entre Janeiro e Março de 2018, contra 401 milhões de euros executados no primeiro trimestre do ano passado. Isto corresponde a uma quebra de 9,4%, quando a variação implícita no Orçamento do Estado é um aumento de 9,1%.