Jerónimo de Sousa acusa Governo do PS de estar contra o SNS

O secretário-geral do PCP acusou o Governo do PS de estar "do lado daqueles que estão contra o Serviço Nacional de Saúde", uma vez que "a obsessão pela redução do défice" impede o investimento público no sector.

Jerónimo de Sousa encerrou, na tarde deste sábado, 21 de Abril, em Lisboa, o encontro do PCP sobre "Serviço Nacional de Saúde público e de qualidade - direito à saúde para todos", discurso durante o qual acusou o Governo socialista de ser "responsável por manter, no caso da saúde, um conjunto de problemas estruturais".

"A obsessão pela redução do défice para valores muito mais baixos do que a própria União Europeia impõe ao nosso País e a opção errada de utilizar as centenas de milhões de euros poupados com essa redução, não no investimento público, nomeadamente na saúde, mas na ajuda aos bancos e naquele que é o grande sorvedouro dos dinheiros públicos, o serviço da dívida, coloca o governo do PS do lado daqueles que estão contra o Serviço Nacional de Saúde", criticou.