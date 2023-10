Incentivo ao abate de veículos aperta apoios à compra de elétricos

O Governo recupera em 2024 o incentivo ao abate de veículos com mais de 16 anos. Medida vai coexistir com atuais apoios à compra de elétricos, assegura o ministro do Ambiente, mas a ajuda atual vai ser redesenhada. Governo vai reduz tecto máximo do valor das viaturas.

Incentivo ao abate de veículos aperta apoios à compra de elétricos









