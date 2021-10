Joaquim Miranda Sarmento: “O englobamento pode aumentar carga fiscal”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, avisa que o englobamento obrigatório de rendimentos pode trazer um aumento de carga fiscal para a classe média. Impacto depende da medida, mas pode ser muito superior aos 200 milhões esperados com o desdobramento de escalões.





O que espera do próximo Orçamento do Estado (OE)?