Joaquim Miranda Sarmento: “O PSD provavelmente votará contra o OE para 2022”

Joaquim Miranda Sarmento reitera o voto contra do PSD no Orçamento do Estado (OE) para 2022. Para que os sociais-democratas viabilizassem o documento, seria necessária uma “volta de 180 graus” nas políticas do Governo, o que admite ser quase impossível. E nem os pedidos do Presidente da República para estabilidade política colhem frutos junto dos sociais-democratas. “Isso é um problema do primeiro-ministro” e dos partidos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...