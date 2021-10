Leão admite melhoria "significativa" do aumento extra nas pensões

Estamos dispostos a dar passos significativos melhorando a atualização extraordinária de pensões", disse o ministro João Leão, acrescentando que a medida teria de ser tomada num quadro de "responsabilidade, que não coloque em causa a sustentabilidade".

O responsável pela pasta das Finanças respondia ao deputado Duarte Alves, na audição parlamentar no âmbito da discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República.O deputado comunista criticava o facto de o aumento atualmente previsto na proposta do Governo visar apenas as pensões mais baixas. E apesar da abertura nas palavras do governante, Duarte Alves criticou o ministro por não dar respostas concretas e voltou a sublinhar que é importante "o aumento das pensões não ficar limitado às pensões mais baixas".Neste momento, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 prevê uma atualização de 10 euros para as pensões até 1,5 IAS (indexante dos apoios sociais), o que corresponde a 658 euros, a partir de agosto de 2022. As pensões até dois IAS têm uma atualização à taxa de inflação, que decorre da lei. E as que superam esse montante não têm atualização, perdendo assim poder de compra.Já vários ministros abriram a porta à possibilidade de antecipar o aumento extra de pensões para janeiro, mas não foram ainda dados passos no sentido de alargar essa subida extra a pensões acima dos 658 euros. Esta tem sido a tónica do PCP.Agora, no debate, o ministro das Finanças notou que Portugal é o "quarto país da Europa com peso das pensões no PIB mais elevado", mas reconheceu que as pensões são relativamente baixas.