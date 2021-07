O Governo dá como cumpridas pelo menos 34 medidas emblemáticas, negociadas com o PCP, Os Verdes e as deputadas não inscritas, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021. A informação consta de uma lista de medidas posta em cima da mesa das negociações, e a que o Negócios teve acesso. Estão em curso outras 39 iniciativas com as quais o Executivo está também comprometido, assume a mesma lista, atualizada a

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...